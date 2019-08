Milan, la Fiorentina piomba su Suso

IL TENTATIVO

Nonostante le buone prestazioni in questo pre-campionato e le parole al miele di Giampaolo, Suso era e resta sul mercato e per lo spagnolo si è aggiunta una nuova pretendente. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la Fiorentina ha aperto una trattativa con il Milan, che chiede 30-32 milioni più bonus. Il club di Commisso per ora offre meno ma nei prossimi giorni potrebbe anche alzare la sua proposta e avvicinare la richiesta dei rossoneri.

A Roma e Lione, che nelle scorse settimane hanno fatto dei sondaggi ma senza affondare il colpo, si è aggiunta la Fiorentina che sembra davvero fare sul serio. Lo spagnolo è molto stimato da Montella, il primo a credere in lui quando allenava i rossoneri, che ora lo rivorrebbe anche in riva all'Arno. Ad aprire la strada all'operazione, è stato Alessandro Lucci, agente del numero 8 milanista, che nelle ultime settimane è stato spesso a Casa Milan per incontrare Maldini, Boban e Massara. Il suo sacrificio consentirebbe ai dirigenti rossoneri di accelerare sul fronte Correa. L’argentino dell’Atletico è l’obiettivo dichiarato per regalare a Giampaolo un trequartista di ruolo e non riadattato come succede al momento con Suso, ma la distanza con i colchoneros non è ancora stata limata (40 mln più bonus l'offerta, 55 la richiesta).