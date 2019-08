Amichevoli, Feronikeli-Milan 0-2, gol di Suso e Borini

Il Milan vince a Pristina in amichevole 2-0 contro il Feronikeli e inizia a scoprire Rafael Leao. L’ex Lilla esordisce nella ripresa e trova l’assist per il raddoppio di Borini al 58’. La gara si era sbloccata nel primo tempo al 26’ grazie a una punizione di Suso. Nella ripresa da segnalare anche le traverse colpite da Conti e Rexha, in una gara in cui il Milan ha cercato di giocare a due tocchi e pressare alto come chiede Giampaolo